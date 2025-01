'Quanto orgulho', diz Lula sobre indicações ao Oscar

Assim como todo brasileiro está em festa nesta quinta-feira (23), pela indicação do filme "Ainda Estou Aqui" e da atriz Fernanda Torres ao Oscar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também comemorou nas redes sociais. O petista destacou o orgulho de ver o País em categorias de destaque da maior premiação do cinema mundial.

"A turma de 'Ainda Estou Aqui' já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles", disse Lula, em publicação no X, antigo Twitter.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou, nesta quinta-feira (23), os indicados à 97ª edição do Oscar. A lista completa foi revelada em uma cerimônia transmitida ao vivo com os atores Bowen Yang e Rachel Sennott. Em uma grata surpresa, como Lula destacou, "Ainda Estou Aqui" foi indicado ao prêmio máximo do Oscar, o de "Melhor Filme". O longa de Walter Salles ainda conseguiu indicações nas categorias de "Melhor Filme Internacional" e de "Melhor Atriz", para Fernanda Torres.