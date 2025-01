Charge - 23 de janeiro de 2025

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC vai escolher o novo presidente no próximo dia 28 e o prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), afirmou que abre mão de disputar a presidência da entidade em prol da união dos chefes de Executivo da região.

“Sou defensor da regionalidade. Então, essa questão está acima de qualquer posição e de qualquer Prefeitura. Sou objetivo e claro, abro mão da presidência em favor da união. Se outros prefeitos quiserem ser presidente do Consórcio, abro mão. O importante neste momento é voltar as sete cidades e ter uma entidade unida e sólida para brigar pelos interesses da região”, afirmou o tucano, durante o podcast Política em Cena, do Diário.