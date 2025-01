Netflix divulga lista de lançamentos para fevereiro

A Netflix prepara um mês recheado de novidades para fevereiro, com estreias de séries, filmes, produções coreanas, conteúdos infantis e até jogos. Entre os destaques das séries, a quinta temporada de Sintonia chega no dia 5, trazendo Doni, Nando e Rita em novos dilemas morais e questionamentos sobre amizade e convicções. Já no dia 20, estreia Dia Zero, um thriller em que um ataque cibernético ameaça a infraestrutura dos Estados Unidos, colocando o ex-presidente George Mullen em busca do culpado.

Outro lançamento esperado é a terceira parte da sexta temporada de Cobra Kai, disponível a partir de 13 de fevereiro, onde Daniel e Johnny enfrentam novos desafios em busca do título mundial. Além disso, Vinagre de Maçã, que estreia em 6 de fevereiro, promete intrigar o público com a história de duas jovens que enganam o mundo com fórmulas de bem-estar.

Nos filmes, os fãs de The Witcher podem se preparar para o longa animado Sereias das Profundezas, que estreia no dia 11 e traz Geralt de Rivia em um conflito épico entre a terra e o mar. Outro grande sucesso, Homem-Aranha no Aranhaverso, chega à plataforma no dia 1º de fevereiro, seguido de Homem-Aranha Sem Volta Para Casa (Versão Estendida), disponível no dia 5, com cenas inéditas e uma abertura especial que promete agradar os fãs do herói.

A plataforma também aposta em produções coreanas, com títulos como Um Amor de Cinema, que estreia no dia 14, apresentando um romance intenso e cheio de reviravoltas, e Bogotá: A Cidade dos Sonhos Perdidos, que chega no dia 3, contando a história de um jovem coreano que se envolve no submundo do crime em busca de uma vida melhor.

Para as crianças e famílias, clássicos como Shrek e Meu Malvado Favorito chegam à Netflix, ambos disponíveis a partir do dia 16. Além disso, os fãs dos adoráveis Minions poderão conferir a história de sua devoção por vilões desde o início, também no dia 16.

No universo dos jogos, a novidade é Carmen Sandiego, onde os jogadores poderão vestir o chapéu vermelho da icônica ladra e resolver mistérios ao redor do mundo em uma experiência educacional e interativa, já disponível na plataforma.