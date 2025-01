Encontro dos Clássicos tem 1ª edição de 2025 em Ribeirão Pires

Ribeirão Pires recebe amanhã a primeira edição de 2025 do Encontro dos Clássicos, evento que celebra a cultura automotiva e reúne lazer, gastronomia e solidariedade. A atração acontece das 19h às 22h na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna e promete atrair colecionadores, apaixonados por carros antigos e famílias da região. A entrada é solidária, com a doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração pet.

O evento traz veículos icônicos fabricados até 1999, como fuscas, kombis, chevettes, opalas e outras relíquias automotivas. Além da exposição, a programação inclui shows musicais ao vivo e praça de alimentação.