Ramalhão segue atrás da primeira vitória na A-2

Dois jogos, sendo um empate e uma derrota. E a modesta 13ª colocação na classificação da Série A-2 do Paulista, com apenas um ponto. Um início de campanha aquém do esperado por comissão técnica, jogadores e torcedores do Santo André há meses propagam o objetivo comum na temporada: o retorno à elite de 2026. E a sonhada vitória pode vir hoje, às 15h, diante do Taubaté, no Estádio Bruno Daniel.

A equipe do Vale do Paraíba, a exemplo do Ramalhão, também não sabe o que é vencer na competição. Mas tem um retrospecto pior: perdeu os dois confrontos disputados: derrota (2 a 1) para a Portuguesa Santista na estreia e, por 3 a 0, diante do São José, no último domingo. Ocupa a última colocação, com zero ponto.

Uma ocasião e tanto para a equipe do técnico Gilson Kleina e cia. garantir os três pontos e iniciar a busca por uma das oito vagas nas quartas de final, após derrota por 1 a 0 para o Capivariano na primeira rodada e empate (0 a 0) frente ao Primavera no sábado passado.

Sem confirmar a escalação titular, a tendência é que o treinador andreenses promova o retorno ao time do atacante Ariel, que cumpriu suspensão automática na última rodada, após a expulsão na estreia.

No Taubaté, o técnico Alberto Felix reclama da falta de peças de reposição no elenco. O clube inscreveu no torneio apenas 19 dos 26 jogadores permitidos.