Gordo da Adega sinaliza vontade de ser líder do governo Lima

O vereador de São Bernardo Josias Paz, o Gordo da Adega (Podemos), sinalizou desejo de assumir a função de líder de governo na Câmara. O parlamentar se colocou à disposição do prefeito Marcelo Lima (Podemos) para o cargo, que ainda não foi oficialmente definido.

Josias é o único nome da base governista na Câmara a se candidatar ao posto. De acordo com o vereador José Aurélio Bacelar, o Aurélio, presidente do Podemos e primeiro secretário da Câmara, ainda não houve uma reunião com o prefeito para discutir a escolha do líder, mas a expectativa é de que o nome dentro da base de Marcelo Lima seja escolhido nos próximos dias.

A base governista na Câmara é composta por 12 vereadores, incluindo o presidente Danilo Lima (Podemos), os integrantes da Mesa Diretora Aurélio e Joilson Santos (PRTB), além de outros nomes como Gordo da Adega, Netinho Rodrigues (Podemos), Sandra do Leite (Podemos), Edmar Aragão (Avante), Watanabe (PRTB), Palhinha (Avante), Ary de Oliveira (PRTB), Reginaldo Burguês (Agir) e Renan Queiroz (PMB).

Vale destacar que Gordo da Adega também se colocou como candidato à presidência da Câmara, mas o grupo chegou a um consenso e elegeu Danilo Lima para o comando da Casa. Agora, Josias aguarda a decisão de Marcelo Lima sobre a liderança de governo.