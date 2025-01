Francisco San Martin, ator de Jane The Virgin, é encontrado morto aos 39 anos de idade

Que tristeza! Ator de Jane The Virgin, Francisco San Martin foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, dia 21, aos 39 anos de idade. Segundo o jornal Daily Mail, o instituto médico-legal do Condado de Los Angeles acredita que ele tenha cometido suicídio.

O artista espanhol, nascido em Mallorca, foi criado nos Estados Unidos, onde iniciou sua carreira muito pequeno, em peças de teatro na escola. Porém, em sua adolescência, Francisco voltou para a Espanha com a sua família, mas não abandonou o sonho de ser ator.

Então, quando se tornou adulto e já havia um currículo em alguns programas europeus, ele retornou para os Estados Unidos, participando de Days Of Our Lives. Logo após, ele entrou para o elenco de The Bold And The Beautiful e, em 2017, pegou um papel na série Jane The Virgin.