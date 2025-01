Assistente do Mais Você é levada ao hospital às pressas após provar fruta e passar mal

Que susto! Ana Maria Braga revelou na manhã desta terça-feira, dia 21, que uma das assistentes do Mais Você precisou ser hospitalizada às pressas por conta de um dos quadros do programa global. Tudo porque a funcionária experimentou uma fruta conhecida como fruta do milagre, que foi usada para uma reportagem, mas teve uma reação alérgica grave.

No quadro Feed da Ana, Ju Massaoka mostrou um vídeo de um influenciador que viralizou nas redes após provar a tal fruta. Ana Maria, então, alertou para os perigos com o alimento e pediu para que os telespectadores não seguissem o rapaz.

- Nós descobrimos hoje aqui que isso é um perigo gigantesco, afirmou ela ao contar que a assistente de direção Lígia Bedini acabou mordendo o caroço da fruta antes das gravações começarem, já que no programa é comum que a equipe teste ingredientes e experimente receitas que posteriormente vão ao ar, mas passou mal.

- A nossa assistente de direção provou a fruta antes de o programa começar. Mas ela não jogou fora aquela sementinha, ela mordeu inteira e não sabia que tinha um caroço dentro. Ela teve uma reação alérgica gravíssima, nem está trabalhando com a gente agora porque foi para o hospital. Ela teve o fechamento da glote, ficou sem ar. Nossa sorte é que a gente tem uma ambulância aqui dentro da Globo, temos médicos, enfermeiros que tomam conta da gente aqui. Na hora que ela passou mal, ela foi atendida imediatamente, revelou a apresentadora.

- Tivemos que levar para o hospital porque não sabíamos qual era o poder dessa semente que ela acabou mordendo. Estamos aqui rezando para que a Lígia logo esteja recuperada. O médico que a atendeu disse que o caroço e a folha da fruta podem causar queimaduras na boca e na faringe. Então você tome cuidado.

Eita!