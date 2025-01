Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, se emociona ao relembrar morte do filho durante visita a hospital: - Procurei segurar calada

Ingra Soares e Zé Vaqueiro visitaram o Hospital Infantil Filantrópico SOPAI, localizado em Fortaleza, no Ceará. Durante a visita, a influenciadora se emocionou ao falar sobre o filho Arthur, que sofria com a Síndrome de Patau e morreu com 11 meses de vida em julho de 2024.

Vídeos compartilhados nas redes sociais da esposa do cantor de piseiro mostram trechos das declarações feitas por ela no local. Com a voz embargada e segurando as lágrimas, ela começa relembrando:

- O tempo passa e chega a minha realidade. Desde que eu soube do diagnóstico da síndrome do meu filho, acabou.

Em seguida, explica a sua decisão de ter sido restrita em relação ao assunto:

- Eu me coloco muito na posição de mãe leoa, porque toda a situação que passei com Arthur eu procurei segurar calada e não falar pras pessoas. A pior coisa do mundo é falar para as pessoas que não querem ouvir ou que não vão dar atenção a esse assunto.

E continuou:

- Procuro ser restrita nisso, falar na hora certa e com as pessoas certas. Hoje vesti a camisa do meu filho [ blusa estampada com uma foto do Arthur] e vim aqui porque sabia que eu seria ouvida e ouviria as pessoas certas. Quando se fala de realidade, você só vai conseguir falar e sentir a necessidade de ouvir as pessoas e se colocar no lugar delas quando você está no lugar certo.

Ingra concluiu exaltando o marido:

- Eu tenho um grande companheiro ao meu lado. No decorrer de algum problema, a primeira coisa que o ser humano faz é abandonar, porque lidar com a dor, seja ela qual for, a gente não está preparado. A gente não consegue se preparar sozinho.