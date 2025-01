Prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL) decretou contingenciamento de 12% no custeio e a revisão dos contratos, com o objetivo de buscar redução de 25% nos valores acordados. A meta, conforme informa reportagem de Wilson Guardia publicada hoje no Diário, é economizar até R$ 150 milhões. As medidas representam passo significativo em direção ao fortalecimento das contas públicas e à garantia de um futuro equilibrado para o município e demonstram que a nova gestão está focada em prevenir riscos financeiros. Em um cenário marcado por desafios econômicos, como inflação persistente e juros elevados, tais ações refletem responsabilidade e planejamento da administração.

Ao propor medidas que visam economizar um valor significativo, que pode – sendo necessário – ser direcionado a outras prioridades, o governo são-caetanense aplica duro golpe no populismo que fala alto aos gestores irresponsáveis, mais preocupados com a próxima eleição do que com a futura geração. Tite Campanella reforça seu compromisso com a transparência e a eficácia no gerenciamento de recursos. Restrições como o controle de horas extras e a suspensão de nomeações em concursos equilibram a necessidade de ajuste fiscal com a manutenção dos serviços essenciais. Priorizando áreas como saúde, educação e segurança, o plano também visa assegurar que a população não seja penalizada.

As ações ora anunciadas pelo prefeito colocam São Caetano em uma posição privilegiada para enfrentar incertezas futuras, ao mesmo tempo em que atraem investidores confiantes na sustentabilidade do município. Tite Campanella demonstra estar ciente de seu compromisso em manter a cidade como exemplo de eficiência administrativa. O foco na redução do endividamento e no fortalecimento do superávit primário consolida uma gestão que prioriza o longo prazo. Sob a liderança do liberal, o Palácio da Cerâmica caminha para um modelo de desenvolvimento que alia responsabilidade fiscal e bem-estar coletivo, pavimentando um caminho promissor para as próximas gerações.