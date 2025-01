Trilha da Pedra Lisa, em Paranapiacaba, é reaberta após recuperação

A Prefeitura de Santo André e o governo do Estado de São Paulo promoveram nesta segunda-feira (20) a reabertura da Trilha da Pedra Lisa, localizada no Parque Estadual da Serra do Mar e que tem início na Vila de Paranapiacaba, após concluir projeto de reconstrução de um trecho de seis quilômetros e com 30 km² de área.

Com investimento de R$ 1,8 milhão, viabilizados pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, o projeto foi desenvolvido pela Fundação Florestal e pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Foram 15 anos de trabalho que incluíram um profundo estudo da área, que poderia sofrer deslizamentos e erosões sem as intervenções. A trilha estava fechada depois de ocorrerem muitos acidentes, alguns deles fatais.

O evento aconteceu no Cine Lyra, na Vila de Paranapiacaba, e contou com a presença do prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB); do subprefeito de Paranapiacaba, Fábio Picarelli; do ecólogo do IPT, Luís Campanha; do diretor-presidente do IPT, Anderson Ribeiro Correia do IPT; e do diretor-executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz.

Gilvan disse que, no ano passado, a região recebeu mais de 500 mil visitantes e tem potencial para receber muito mais. “Trilhas como essa estimulam o turismo no município de Santo André. Agradecemos muito esses investimentos do Estado de São Paulo”, afirmou.

O prefeito ressaltou ainda que haverá mais projetos de melhoria para o local, que faz parte da história de São Paulo e do País. “Estruturamos uma equipe para estar cada vez mais perto de Paranapiacaba e torná-la cada vez mais atrativa. Nos próximos 100 dias serão feitos mais investimentos na região de Paranapiacaba”, disse, sem revelar mais detalhes.

Garantir a segurança neste trajeto é o principal objetivo do projeto, de acordo com Anderson Ribeiro Correia. “Esse lugar é um patrimônio dos brasileiros, que está sendo preservado. É importante que o brasileiro conheça nossas riquezas. Muitas pessoas conhecem outros países, mas não conhecem as belezas de sua cidade”, destacou.

Rodrigo Levkovicz afirmou que essa reabertura envolve diversas questões, como o engajamento da comunidade local, a conservação do meio ambiente e o ecoturismo, gerador de renda. “Queremos que a população se apodere dos parques que são nossos, e que possam fazer essa trilha agora de forma segura”, acrescentou.

A trilha ainda será aberta para visitações, que podem ser feitas apenas com acompanhamento de um monitor ambiental, em dia e horário previamente agendados. Mais informações podem ser obtidas em (11) 4439-0321 ou parquenascentes@santoandre.sp.gov.br.