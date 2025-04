Obituário - 10 de abril de 2025

SANTO ANDRÉ

Antonio Stopa, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Palmares, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Olívia de Oliveira Braga, 87. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tosca Laura Nelli, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

Doraci Olivo, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Edivaldo Gonçalves Santos, 84. Natural de Igreja Nova (Alagoas). Residia no Conjunto Habitacional Mascarenhas de Morais, em São Paulo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Paulo Takahashi, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Severino Francisco de Amorim, 83. Natural de Paudalho (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ascensorista de elevador. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dermeval Rodrigues Pereira, 81. Natural do Condado do Norte (MG). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Serafim Afonso Filho, 78. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Elisete Tanno Zuccherato, 74. Natural de São Caetano. Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Madalena Gomes Félix Ávila, 72. Natural de Cajamar (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Cemitério Municipal de Cajamar.

João Roberto Fratantonio Leppe, 67. Natural de Cedral (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Mecânico. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Rossana Soares da Silva, 66. Natural de Avaré (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Donizeti Branco Barbosa, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alzira Fernandes Kirdeiko, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Rio de Janeiro (RJ), onde faleceu. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Marcantonio, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Maria Aparecida Serafim da Costa, 70. Natural de Osvaldo Cruz (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Francisca de Araujo Aciole, 57. Natural de Buique (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Mário Vanini, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Aparecido Pereira, 74. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mário Sérgio Loge, 63. Natural de Arealva (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Dirceu Vitor, 75. Natural de Palmital (SP). Residia no Jardim Ivone, em São Paulo. Dia 5. Vale da Paz.

Victor Alves Muelher, 25. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Sebastião Rodrigues da Silva, 97. Natural de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no Parque do Governador, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Maria Emília Azevedo de Souza, 83. Natural de Portugal. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Terezinha Maria de Jesus, 74. Natural de Una (Bahia). Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Vlademir de Jesus Severeige, 72. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Elisa, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Maria das Graças da Silva, 68. Natural de Antonio Prado (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Paulo José Marquesani, 54. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

Felipe Santana correia, 27. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.