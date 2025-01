Patricia Abravanel brinca sobre decisão de irmã na gestão do SBT

Quem nunca deu aquela provocadinha na irmã? No último domingo, dia 19, Patricia Abravanel voltou com as edições inéditas do Programa Silvio Santos e aproveitou o momento para brincar de leve com Daniela Beyruti, sua irmã e atual presidente do SBT.

No início da atração dominical, a apresentadora contou que ficava mais tempo de férias nos tempos em que o pai, Silvio Santos, comandava a emissora. Em um tom de brincadeira, Patricia disse:

- Normalmente, janeiro a gente ficava reprisando o mês inteiro. Mas a Daniela chegou e pôs ordem na casa. Eu estou aqui trabalhando no meio das férias. Eu tinha mais férias antes dessa gestão.

Ela também desejou um feliz ano novo para o público do canal:

- Que 2025 seja o melhor ano das nossas vidas até então. Fechou? Um ano de muita alegria, muita saúde, muita paz, muitas oportunidades, realizações e muitos momentos juntinhos. Junto do SBT.