Água Santa sofre goleada por 6 a 0 contra o Mirassol

Após perder para o São Bernardo FC em sua estreia, o Água Santa sofreu nova derrota ontem, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, ao levar goleada por 6 a 0 do Mirassol, jogando fora de casa.

A equipe de Diadema, lanterna do Grupo C, levou dois gols com apenas seis minutos de jogo, ambos de Gabriel. Negueba, Chico Kim, Iury Castilho e Guilherme Pato também marcaram para o Mirassol, que se reabilitou da estreia, quando havia perdido para o Santos.

O que já estava ruim para o Água Santa piorou aos 23 minutos, quando o VAR alertou o árbitro Matheus Delgado Candançan sobre uma entrada por trás de Guilherme Lazaroni em cima de Negueba. O lateral do clube do Grande ABC acabou expulso.

Assim, o técnico Marcelo Cabo ainda tentou organizar o time promovendo a entrada do lateral Renan Castro no lugar do meia Marco Antônio. Porém não conseguiu segurar a pressão adversária. Na virada para o segundo tempo, o Água Santa já perdia por 4 a 0.

O início da segunda etapa foi mais uma vez arrasador por parte do Mirassol, que marcou o quinto logo aos 2 minutos e depois administrou a partida, fechando com mais um gol nos acréscimos.

Na terceira rodada, o Água Santa enfrenta o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo, na próxima quarta-feira (22). O Mirassol vai jogar fora de casa, na quinta, diante do São Bernardo FC, que ontem bateu o Red Bull Bragantino por 3 a 2.