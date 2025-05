Ex-nº1 diz que será difícil Alcaraz ser maior da história com sua 'filosofia de curtir a vida'

O espanhol Carlos Moyà, ex-número 1 do mundo, refletiu sobre o desempenho do compatriota Carlos Alcaraz no circuito da ATP. Para o ex-tenista, é "viável a curto prazo" que Alcaraz continue vencendo torneios de Grand Slam, por conta do seu potencial. Por outro lado, diante da filosofia do atleta de "desfrutar a vida", é "muito difícil" que a longo prazo o atleta espanhol se torne o maior tenista da história.

"Querer ser o melhor da história dessa maneira, pode até ser. Mas vejo como difícil. Já vejo como difícil tendo uma vida normal. É muito complicado. É claro que, por seu nível, pode chegar a ser (o melhor da história). Dos três que conseguiram (Federer, Nadal e Djokovic), ninguém foi assim", alertou Moyà.

As declarações de Carlos Moyà ocorreram depois das palavras de Alcaraz em um documentário sobre sua carreira até aqui. O tenista espanhol assegurou que tem como objetivo ser o melhor de todos os tempos, mas sem deixar de curtir a vida.

"É impossível ganhar o que ele ganhou sem disciplina e sem trabalho. Tem 21 anos, tem o direito de viver. O que está dizendo não está prejudicando ninguém. É sustentável a longo prazo? É difícil, mas ele já tem sua equipe, que o aconselha e o lidera", acrescentou Moyà.

Para o ex-tenista, dentro de cerca de dois anos, porém, Alcaraz deve se "cansar do que disse de viver a vida e chegar à maturidade", para encarar a carreira de uma outra forma.