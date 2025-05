Corinthians mira liderança do Grupo C contra América de Cali

Com sonho de liderança na Copa Sul-Americana, o Corinthians tem duelo de risco contra o América de Cali, da Colômbia, pela quarta rodada da fase de classificação. O jogo, válido pelo Grupo C, está programado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (6), na Neo Química Arena.

O time do técnico Dorival Júnior entra em campo motivado após a convicente vitória, por 4 a 2, sobre o Inter-RS, sábado, também em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, terá de superar os desfalques do lateral-esquerdo Fabrizio Angeleri e dos zagueiros Gustavo Henrique e Felix Torres.

Atual líder do Campeonato Colômbiano, o América de Cali vem de empate em 0 a 0 contra o Junior Barranquila, e atualmente se encontra na segunda posição do grupo alvinegro, com cinco pontos. A equipe do treinador Jorge da Silva não terá o goleiro José Graterol, que está entregue ao departamento médico.