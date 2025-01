Ed e Raissa, Arleane e Marcelo, Diogo e Vilma estão no primeiro paredão do BBB25

O jogo começou oficialmente! A votação para decidir quem o público quer mandar embora do BBB25 já está aberta. Neste domingo, dia 19, rolou a primeira formação do paredão, depois da indicação direta de Edilberto e Raissa e Arleane e Marcelo dos líderes Aline e Vinícius, as dupla que também está na berlinda é: Diogo e Vilma.

Começando os posicionamentos dos brothers e sisters, o duo que ganhou o anjo, Gabriel e Maike, imunizaram João Pedro e Joâo Gabriel. Já os líderes mandaram mais uma dupla, que já estava na mira, para o paredão. Depois da indicação de Arleane e Marcelo, rolou a estreia dos votos no confessionário com Camila e Thamiris.

Os mais votados pela casa foram Diogo e Vilma depois de um empate triplo com Vitória Strada e Matheus, que eles puxaram no contra-golpe, e Diego e Daniele Hypólito.

Diogo e Vilma e a dupla puxada participaram da Prova Bate e Volta. Em um grande jogo de tabuleiro, as equipes tinham que completar o percurso primeiro contando com a memória, depois da disputa, Vitória Strada e Matheus se livraram da berlinda.