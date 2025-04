BBB 25: Daniele Hypolito se oferece para ser indicada ao Paredão

Maike e Delma, que ficaram em segundo e terceiro lugares da Prova do Líder de ontem, vão precisar decidir em conjunto uma pessoa para ir ao Paredão, que será formado hoje no Big Brother Brasil 25. Os dois tiveram algumas conversas, mas nenhum dos dois cedeu ter que escolher alguém de seu grupo. Daniele Hypolito se colocou como possível nome para ajudar Delma.

A ginasta conversou hoje, 4, com a sua aliada Delma e disse que poderia ser indicada ao Paredão por ela e Maike, caso os dois não entrem em um consenso. O grupo Anos 50 tentou convencer Maike a se livrar do Paredão, o que aconteceria caso ele cedesse em colocar alguém de seu grupo na berlinda.

Daniele disse para Delma: "Você vai firme até onde der, Del. Se o Tadeu falar assim: 'Se vocês não entrarem num consenso, vão os dois pro Paredão', pode falar meu nome, porque aí ele vai para o Paredão de qualquer jeito. A única forma de ele não ir para o Paredão é se ele ceder."

Porém, com a vitória de João Gabriel na Prova do Anjo na tarde de hoje, este acordo tornou-se inviável. Com apenas três integrantes disponíveis para votação no Quarto Nordeste, Vitória Strada indicará uma pessoa, um outro seria indicado por Delma e Maike e fatalmente o terceiro iria pelo voto da casa. Nesse cenário, Maike não escaparia do Paredão de nenhuma maneira.