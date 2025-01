S.Bernardo inaugura roda gigante no Paço e mira também periferia

A Esplanada do Paço, ao lado da Prefeitura de São Bernardo, vem se consolidando como espaço de entretenimento e lazer, tornando-se ponto de encontro para famílias e público de todas as idades. O programa Viva o Paço, lançado pela gestão Marcelo Lima (Podemos), busca justamente agregar mais atividades ao local e teve seu ponto alto ontem à tarde, com a inauguração de uma roda gigante, que teve acesso gratuito durante todo o domingo, mediante doação de um quilo de alimento não perecível.

O equipamento, com 22 metros de altura e 16 cabines, foi oficialmente aberto pelo prefeito, pela vice Jéssica Cormick (Avante) e por secretários municipais – e ficará disponível até o dia 9 de março. “É uma felicidade ver famílias curtindo o Paço, andado de skate, patins, fazendo piquenique, jogando bola, rodando peão. A proposta é fazer de São Bernardo uma cidade mais feliz e alegre”, disse ao Diário o chefe do Executivo.

Marcelo Lima rememorou os tempos em que o Paço era ocupado por pessoas de todos os cantos do município como ponto de encontro. Nos últimos anos, o local estava subutilizado e a atual gestão enxergou a oportunidade de promover atividades, especialmente nos fins de semana. “Devagarinho, a cada dia que passa, vamos aumentado as atividades. Hoje (ontem) temos (brinquedos) infláveis e praça de alimentação. No próximo domingo teremos também música ao vivo”, afirmou.

Com a proposta de dar mais opções de lazer para São Bernardo, Marcelo Lima afirmou ainda que uma outra área, na periferia da cidade, receberá ações nos fins de semana, porém não adiantou em qual região. “Da periferia ao Centro, do Centro à periferia”, repetiu Marcelo Lima, que afirmou que não existirá mais “duas São Bernardo”, apenas uma ligada e com serviços em todos os bairros.

Guilherme Oliveira, morador da Capital, próximo da divisa com o bairro Taboão, em São Bernardo, foi ao Paço acompanhado da esposa e dos filhos e avaliou a ação. “Muito boa. As crianças adoraram, pretendemos voltar sempre que tiver”, pontuou.

Ele ainda disse que se surpreendeu com a estrutura, que conta com banheiros climatizados e todas as áreas vigiadas pela por guardas-civis municipais. “Aqui era vazio, não tinha nada e, por isso, eu só ia com a família para São Paulo”, completou.

Antônio Pereira, morador do bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, também elogiou a iniciativa. “Muito legal. É um espaço que começou a ter mais vida agora. Isso vai fazer com que as famílias se relacionem melhor com a cidade e vai nos tirar do sofá, do videogame e do celular”, avaliou.

Mais cedo, Marcelo Lima assinou ordem de serviço para implantação de área de lazer no Jardim João de Barro, na região do Alvarenga. As intervenções no local vão contar com investimento no valor de R$ 550 mil, segundo a Prefeitura. À tarde, o mandatário fechou a agenda acompanhando a vitória do São Bernardo FC por 3 a 2 sobre o Bragantino, pelo Campeonato Paulista.