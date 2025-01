Bruna Marquezine se emociona ao conhecer Drauzio Varella e pede foto

Você já ficou nervoso ao conhecer um famoso do qual é muito fã? Bruna Marquezine já! A atriz, não escondeu a emoção e nem o nervosismo ao se deparar com Drauzio Varella na chegada ao teatro para a peça Visitando o Sr. Green, em São Paulo.

O momento foi gravado por Juliano Floss e publicado neste domingo, dia 19. Ele não conteve o riso ao ver a amiga tocada com o momento e ainda brincou:

Todo famoso tem um famoso.

Bruna Marquezine se aproximou de Drauzio e no final ainda pediu para tirar uma foto com ele, como boa tiete. Depois do registro, saiu comemorando e visivelmente emocionada.