Henry Cavill e namorada são vistos pela primeira vez passeando com filho na Austrália

Henry Cavill e sua namorada, Natalie Viscuso, foram vistos recentemente desfrutando de um passeio descontraído na Austrália, segundo informações do Daily Mail. O casal foi flagrado de mãos dadas, exibindo sorrisos enquanto caminhavam pelas ruas da cidade enquanto empurravam o carrinho de seu primeiro filho.

Natalie, que deu à luz primeiro filho do ator, exibiu orgulhosamente o carrinho enquanto trajava um vestido preto longo. Cavill estava ao seu lado com uma calça jeans e camisa branca. O casal estava na Austrália para as gravações do mais novo filme do artista.

A relação entre Henry e Natalie tornou-se pública em abril de 2021, quando ambos compartilharam uma foto jogando xadrez nas redes sociais. Desde então, o casal tem mantido uma presença discreta, aparecendo juntos em alguns eventos e compartilhando momentos ocasionais com os fãs.

Natalie Viscuso é uma executiva de Hollywood, conhecida por seu trabalho como vice-presidente de televisão e estúdios digitais na Legendary Entertainment.

Em abril de 2024, Henry anunciou que ele e Natalie estavam esperando seu primeiro filho juntos. Durante a estreia de The Ministry of Ungentlemanly Warfare em Nova York, nos Estados Unidos, o ator expressou sua empolgação com a paternidade iminente, afirmando que ambos estavam muito, muito animados com a chegada do bebê.

No Dia dos Pais, em junho de 2024, Henry compartilhou uma selfie em frente ao que parecia ser o quarto do bebê, perguntando aos seguidores por conselhos parentais. Ele escreveu:

Oh sim... e Feliz Dia dos Pais para todos os pais por aí. Acontece que em breve me juntarei às suas honradas fileiras! Alguma dica?

O ator também brincou sobre os preparativos para a chegada do bebê, mencionando que não haveria travesseiros no berço, mas sim materiais para que o pequeno pudesse construir miniaturas de Warhammer, uma referência ao hobby compartilhado pelo casal.

Sempre muido discretos com suas vidas pessoais, o casal não divulgou detalhes específicos sobre a data de nascimento ou o nome do herdeiro. Henry e Natalie têm mantido a privacidade em relação à gravidez, optando por compartilhar apenas momentos selecionados com o público.