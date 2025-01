FMI mantém projeção de PIB do Brasil em 2,2% para 2025 e estima crescimento de 2,2% em 2026

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve a projeção de crescimento de 2,2% do Brasil em 2025 na atualização do relatório World Economic Outlook (WEO) divulgado nesta sexta-feira, 17. Para 2026, o FMI também prevê uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,2% no País. O documento de Perspectiva Econômica Mundial não traz mais detalhes sobre estas estimativas para o Brasil.

A atualização de janeiro do World Economic Outlook aponta que a projeção para o PIB do Brasil em 2026 caiu 0,1 ponto porcentual em relação ao documento anterior, divulgado em outubro de 2024.

Contudo, o WEO de outubro do ano passado apenas mostrou projeções para o crescimento do Brasil e de outros países para 2024 e 2025.

O FMI prevê que, no quarto trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023, o Brasil registrou um crescimento de 4,1%.

Para o período entre outubro e dezembro de 2025 ante o mesmo trimestre de 2024, a estimativa é de uma expansão de 2,1% do PIB.

A projeção para a elevação do PIB no quarto trimestre de 2026 ante o mesmo período de 2025 é de uma alta de 2,3%.