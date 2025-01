Na xepa, Gracyanne Barbosa recebe doações de ovos dos brothers

Na noite da última quinta-feira, dia 16, aconteceu a primeira prova do líder na casa mais vigiada do Brasil!. Vinícius e Aline levaram a melhor na competição e escolheram apenas três duplas para o VIP da semana, e Gracyanne Barbosa com a irmã não foram uma delas. Com isso, a musa fitness foi automaticamente para a xepa.

Regrada com a sua alimentação, Gracyanne recebeu o apoio dos colegas e foi surpreendida com algumas doações de ovos. Edilberto, que está enfrentando o seu primeiro paredão, doou sua cota de ovos à ela.

- Os ovos, eu continuo passando para a Gracyanne. O meu podem dar para ela sem problema. Mesmo que a gente só compre amanhã à tarde. Não tem problema, os meus ovos podem separar, podem deixar, disse.

Gracyanne então afirmou que não precisava, mas o palhaço insistiu:

- Pode ficar.

Além de Edilberto, Daniele Hypólito também ofereceu os seus:

- Pode comer os meus ovos. Amor de verdade [...] é um dia só eu como pãozinho, tem banana. Eu não me incomodo de comer o pão pela manhã e deixar os ovos para ela, declarou.

Raissa, que estava na roda de conversa, também afirmou que não se importava com a situação.

Gracyanne na xepa repercute entre os internautas

Claro que a ida de Gracyanne para xepa deu o que falar entre o público que acompanha o programa. No X - antigo Twitter - diversos internautas comentaram sobre:

Meu Deus, Gracyanne na xepa vai ser o momento, disse uma.

É agora que o BBB vai começar... Gra na xepa, que rolem as cabeças, escreveu um segundo.