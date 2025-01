Nasce terceira filha do jogador de futebol americano, Patrick Mahomes

Parabéns, papais! O jogador de futebol americano, Patrick Mahomes e sua esposa, Brittany anunciaram através do Instagram nesta segunda-feira, dia 13, a chegada da terceira filha.

A pequena Golden Raye Mahomes, chegou ao mundo no último domingo, dia 12. O quaterback do Kansas City Chiefs até brincou em dezembro durante a trasmissão da Netflix do jogo de natal da NFL, que ele estava focado em levar seu time ao primeiro lugar da AFC, para que pudesse tirar uma folga do futebol para comemorar o nascimento da filha.

Eu tenho que tentar não colocar tanto estresse nela durante esses jogos de futebol. Espero que Deus trabalhe da maneira certa e que possamos ter esse bebê na semana de folga em algum lugar, e então tudo dará certo perfeitamente.

E deu certo!

Mahomes e Brittany já são pais de Sterling Skye de três anos de idade, e Patrick Bronze Lavon Mahomes lll de dois anos de idade.