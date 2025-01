Equipe de Joelma atualiza estado de saúde da cantora, após vídeo abatida

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra a cantora Joelma visivelmente abatida ao chegar em um hotel em Vitória, no Espírito Santo. Depois que fãs cobraram uma explicação, a equipe atualizou o estado de saúde da cantora.

Nas imagens, a artista desce de uma van, aparentando cansaço extremo enquanto é amparada por seguranças para chegar até o elevador. Em certo momento ela chega até mesmo a se escorar momentaneamente em uma admiradora que se aproximou.

De acordo com o Portal Leo Dias, a assessoria de Joelma, afirmou que a artista havia feito um ensaio pesado na última sexta-feira, dia 11 para a gravação de seu DVD que aconteceu no dia seguinte, sábado, dia 12: "Fizemos um ensaio geral em Vitória, pois estávamos gravando um DVD ontem. E foi bem cansativo. Ela estava ansiosa, ensaiou muito. Então ficou muito ansiosa no final do ensaio, aí veio o cansaço também, não estava dormindo direito."

No comunicado também, assegura que depois da gravação, a famosa se encontra bem: "Mas agora está bem, depois que subiu no palco e viu a galera ali animada demais, passou."