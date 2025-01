Nicolas Prattes retoma gravações de Mania de Você três dias após casamento com Sabrina Sato

Nicolas Prattes já retomou a rotina de gravações três dias após realizar a cerimônia de casamento com Sabrina Sato. Nesta segunda-feira, dia 13, o artista mostrou que já estava de volta aos estúdios da TV Globo para seguir com a agenda intensa de trabalhos.

Nos Stories do Instagram, Nicolas publicou uma foto da fachada dos estúdios em que realiza as filmagens de Mania de Você, novela das nova na qual interpreta o personagem Rudá. Ao legendar o registro, o ator foi simples e direto:

No trampo.

Sabrina, em contrapartida, surgiu sentada no carro e contou que está no Rio de Janeiro para um compromisso. Fazendo mistério sobre o que foi fazer na Cidade Maravilhosa, a artista apenas contou:

- Estou no Rio de janeiro, Zozo [Zoe, sua filha com Duda Nagle] ficou em casa. Estou indo fazer uma coisa que tem tudo a ver com a minha história. Daqui a pouco vocês vão saber.