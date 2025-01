Marcelo Oliveira anuncia mais cinco nomes para o primeiro escalão; veja

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), anunciou nesta segunda-feira (13) os novos secretários que irão compor o primeiro escalão de seu segundo mandato. Os profissionais foram nomeados para as pastas de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Lazer, além de Trabalho, Renda e Empreendedorismo. Durante o anúncio, o chefe do Paço mauaense destacou que a nova equipe é composta por pessoas experientes, comprometidas com o desenvolvimento da cidade.

“Cada um dos novos secretários traz consigo experiência e dedicação para conduzir suas respectivas áreas, sempre com o foco no bem-estar da população. Estas são secretarias fundamentais para a população, e, por isso, esses profissionais assumem com o compromisso de reforçar a essência do nosso novo governo, que é o amor pela nossa gente. Nosso objetivo é cuidar da cidade, mas, principalmente, das pessoas”, afirmou o prefeito.

Confira os nomes anunciados:

Elton Carvalho – Secretário de Trabalho, Renda e Empreendedorismo

Deivid Couto – Secretário de Cultura

Cícero Martinha – Secretário de Desenvolvimento Econômico

Márcio Bertucci – Secretário de Esportes e Lazer

A reunião também contou com a presença de lideranças políticas e representantes do movimento sindical.

