Tite elogia ações da Enel para prevenir queda de energia com fortes chuvas

Na manhã deste domingo (12), o prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), comemorou o início de um trabalho essencial para a cidade: a poda das árvores que ficam próximas às redes de energia elétrica. O serviço está sendo realizado pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica, e conta com várias equipes dedicadas ao corte e recolhimento de galhos.





Segundo o prefeito, o trabalho é fundamental para evitar problemas recorrentes com a energia elétrica, especialmente em períodos de ventos fortes e chuvas intensas, como as que afetaram a cidade recentemente. "Essa área onde as árvores estão localizadas são áreas energizadas, e a Prefeitura não tem poder para realizar a poda, por isso dependemos muito desse trabalho da Enel", explicou Campanella. Ele ainda destacou a importância de que essa ação seja realizada com mais frequência em toda a cidade, a fim de evitar novos apagões e danos à infraestrutura urbana.





Vale relembrar os prejuízos causados pela forte chuva que atingiu a cidade na última semana. São Caetano foi o município mais prejudicado da Região Metropolitana de São Paulo, com 57,04% dos clientes sem energia elétrica por volta das 13h30, de acordo com a Enel. Um total de 47.977 imóveis, dos 84.107 registrados, ficaram sem luz. Além da falta de energia, a cidade enfrentou outros incidentes, como o desabamento de uma marquise do supermercado Sonda, na Avenida Goiás, que caiu sobre veículos estacionados. Felizmente, não houve vítimas fatais ou feridos, mas o episódio gerou danos materiais.





O prefeito agradeceu o empenho das equipes da Enel e reiterou a necessidade de medidas preventivas para minimizar os danos causados por tempestades. "Várias equipes trabalhando neste domingo, podando, cortando, recolhendo os galhos e a gente espera ter essas ações com mais frequência, em toda cidade, para a gente evitar aqueles problemas de perda de energia elétrica quando a gente tem ventos muito fortes ou muitas chuvas", concluiu.