Anitta homenageia Rayssa Leal em show no Maranhão

Divas se representando... Neste domingo, dia 12, Anitta compartilhou cliques da apresentação que fez em São Luís do Maranhão, com os Ensaios da Anitta.

No show, a cantora usou um look inspirado nas roupas da atleta Rayssa Leal. A Fadinha do Skate, como a jovem de 17 anos de idade é conhecida, é do estado do nordeste.

Na legenda, Anitta comemorou o começo da turnê conhecida como Ensaios da Anitta, que servem de aquecimento para o Carnaval.

São Luís, que noite!!! Melhor pontapé inicial possível!