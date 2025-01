Copinha 2025: Santo André enfrenta o Vila Nova-GO na segunda fase

As 16 partidas que complementam a segunda fase da Copinha Sicredi 2025 tiveram os detalhes definidos. Os confrontos acontecem na segunda-feira (13). O Santo André enfrenta o Vila Nova-GO, às 15h, no Bruno José Daniel, na cidade andreense, com transmissão pelo Youtube. Os jogos que terminarem empatados serão decididos nos pênaltis.

O Ramalhinho teve uma campanha notável até aqui na competição. Atuando no Estádio Bruno José Daniel, a equipe venceu todos os jogos da fase de grupos, garantindo a liderança do Grupo 27 com nove pontos. As vitórias incluíram um triunfo por 2 a 0 sobre o Porto Velho e uma vitória histórica contra o Corinthians pelo mesmo placar.

Confira os jogos que acontecem na segunda-feira, 13 de janeiro:

10h

Ibrachina-SP x Barra-SC, em São Paulo (Arena Ibrachina) - Youtube Paulistão

11h

Sport-PE x Oeste-SP, em Embu das Artes - Youtube Paulistão

Grêmio-RS x Marcílio Dias-SC, em Guaratinguetá - Sportv

Goiás-GO x Vitória da Conquista-BA, em Taubaté - Youtube Paulistão

Flamengo-SP x Náutico-PE, em Guarulhos - Youtube Paulistão

XV de Piracicaba-SP x Ceará-CE, em São Paulo (Nicolau Alayon) - Sportv

15h

Zumbi-AL x União Suzano-SP, em Suzano - Youtube Paulistão

Ituano-SP x Sfera-SP, em Salto - Youtube Paulistão

América-MG x Fortaleza-CE, em Santana de Parnaíba - Sportv

Santo André-SP x Vila Nova-GO, em Santo André - Youtube Paulistão

Juventus-SP x Vasco da Gama-RJ, em São Paulo (Rua Javari) – Cazé TV

17h

Audax-SP x Votoraty-SP, em Osasco – Youtube Paulistão

17h30

Falcon-SE x Corinthians-SP, em Santo André – Cazé TV

19h30

Novorizontino-SP x Athletico-PR, em Osasco – Cazé TV

Palmeiras-SP x Referência-SP, em Barueri - Sportv

21h45

Red Bull Bragantino-SP x Flamengo-RJ, em Mogi das Cruzes - Sportv