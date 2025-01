Isabella Santoni revela desejo em ser mãe, mas pondera: Não tenho esse plano no momento

Isabella Santoni oficializou sua união com o empresário Henrique Blecher em junho de 2024, na cidade do Rio de Janeiro. O casal realizou uma cerimônia dos sonhos e celebrou o amor ao lado dos familiares e amigos.

Prestes a completar 30 anos de idade, a atriz ainda quer curtir a vida de casada e focar em seus projetos e carreira, sem planos de aumentar a família, pelo menos por enquanto. Em conversa com o ESTRELANDO, a atriz contou que sente desejo em ser mãe, mas não neste momento.

Ser mãe é algo que eu desejo, mas não tenho esse plano no momento. Sou muito família e exerço esse lado maternal desde que minha irmã nasceu, quando eu tinha 18 anos, contou.

Isabella também falou com carinho de suas enteadas, Nina e Victoria Blecher, e o que gosta de fazer ao lado delas:

Agora com minhas enteadas mais ainda, adoro ler sobre educação e amo cuidar.

Em dezembro de 2024, Isabella usou as redes sociais para mostrar o aniversário de uma de suas enteadas, a Nina, que completou cinco anos de idade e ganhou uma festa da Ariel.

Segundo Isabella, ela foi a responsável por organizar a festa e amou cuidar de cada detalhe. A atriz ainda falou com carinho da relação que mantém com as enteadas:

Temos uma ótima relação, aliás, com as duas. É o segundo ano que passamos o aniversário juntas e dessa vez eu organizei a festinha da mais nova. O tema foi da Ariel e eu amei poder organizar todos os detalhes.