Vinícius é eliminado, João Pedro é o líder e Guilherme, Renata e Joselma estão no paredão no BBB25

A semana turbo continua com tudo! Faltando nove dias para a grande final, mais um participante deixou a casa mais vigiada do Brasil: Vinícius. Mas não para por aí... No domingo, dia 13, ainda rolou Prova do Líder e formação de mais um paredão no BBB25.

Ainda no primeiro bloco, Tadeu Schmidt entrou para conversar com os emparedados, Renata, Vinícius e Vitória Strada, sobre como estava o coração. Após o término da votação, uma recapitulação de como foi o almoço do anjo rolou, sem muita espera, o apresentador fez um discurso que deixou os três acreditando que eram os eliminados, mas o baiano não levou a melhor.

Como o tempo está cada vez mais contado, não houve tempo para sofrer a partida do brother e já tiveram que formar duplas para a Prova do Líder. Os duos foram: Renata e João Pedro, Diego Hypólito e Vitória, Guilherme e Joselma.

Renata e João Pedro passaram para a fase final da Prova do Líder e quem levou a melhor foi o gêmeo. Na hora da formação do paredão, ele indicou direto Vitória.

As mais votadas pela casa foram Renata e Joselma.