Show vibrante de Nando Reis encerra Feira da Fraternidade em Santo André

Com uma vibrante atuação que reuniu milhares de pessoas no Paço Municipal de Santo André neste domingo, o ex-Titã Nando Reis encerrou a tradicional Festa da Fraternidade, que nos três dias reuniu artistas como Xande de Pilares e Johnny Matos, entre outras atrações. O público estimado desta edição foi de cerca de 100 mil pessoas, de acordo com a prefeitura.

Os shows dos festejos têm entrada solidária, com a intenção de arrecadar alimentos para o Fundo de Solidariedade da cidade, e a administração municipal comemorou o resultado deste ano, quando foram arrecadadas 7,4 toneladas de alimentos não-perecíveis.

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), comemorou o sucesso da festa. “A Feira da Fraternidade é o reflexo do espírito solidário e acolhedor da nossa cidade. A cada ano estamos crescendo, tanto que passamos de 50 para 62 entidades parceiras nesta edição. Ver tantas pessoas reunidas, celebrando a cultura e ainda ajudando quem mais precisa, é motivo de muito orgulho. Foi um evento lindo e inesquecível”, declarou.

Todos os alimentos arrecadados na Feira da Fraternidade serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, que tem parceria com 128 entidades assistenciais no município e auxilia aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade.

As tendas de alimentação e artesanato que participaram do evento representavam 62 entidades assistenciais cadastradas e comercializam seus produtos angariando fundos importantes para a continuidade do trabalho que desenvolvem nas comunidades.

As comemorações pelos 472 anos de Santo André continuam até o fim de abril e podem ser conferidas no site da prefeitura.