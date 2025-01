Mariana Goldfarb explica motivo de não revelar o nome de seu ex-parceiro abusivo: O cara não tem importância

Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Mariana Goldfarb está usando sua visibilidade para falar sobre empoderamento feminino e dar conselhos às mulheres que estão vivendo um relacionamento abusivo. Com diversos vídeos sobre os assuntos, a modelo já revelou que enfrentou uma situação dessa, mas nunca citou o nome do seu ex, apontado por muitos internautas como Cauã Reymond, com quem ela se envolveu entre entre 2019 e 2023.

Dessa vez, através dos stories, Mariana foi questionada por uma seguidora o motivo de não revelar o nome do seu ex-namorado abusivo. Sem rodeios, ela explicou que a causa é muito maior do que o cara.

- A causa é muito maior do que o cara. A causa é a parada, o cara não tem importância, entendeu?

Recentemente, Mariana rebateu algumas críticas sobre a decisão de expor o que já passou em um relacionamento:

- Quantas vezes escutei que não era mais para eu falar sobre relacionamento abusivo, que era para eu seguir em frente com a minha vida e que falando publicamente sobre isso nenhum homem ia querer formar uma família comigo. Quantas vezes fiquei desesperada ao ouvir isso porque formar uma família está entre os meus desejos mais profundos.