Morre, aos 98 anos de idade, mãe de Celso Portiolli: Todos a amavam muito

Luto! Morreu no último sábado, dia 11, Dibe Said Yunes Portiolli, mãe de Celso Portiolli, aos 98 anos de idade. A informação foi divulgado pelo apresentador em suas redes sociais.

Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Todos a amavam muito por ser uma pessoa simples e única, escreveu.

Portiolli também agradeceu a Deus por ter vivido tanto tempo ao lado de sua mãe:

Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela. Viveu 98 anos com muita saúde, lúcida e cercada de carinho. Obrigado, Deus. Receba-a de braços abertos, em nome de Jesus.

Nos comentários, Portiolli recebeu o carinho de alguns amigos, como Tom Cavalcante:

Meu querido amigo Celso meus mais sinceros sentimentos ! Essa sem dúvida é a parte mais difícil e dura de nossa existência! Hoje cedinho ainda sonolento fiz o sinal da cruz junto com ela sem me dá conta da sua partida! Sempre a achei linda e divertida nas vezes que você estava ao lado dela! Ela entrava na brincadeira cheia de humor e elegância! Na pandemia você pode nos mostrar o valor dessa relação sagrada nos dando de presente aquele vídeo onde você do lado de fora da casa almoça no dia que ela aniversariava para resguarda-la! Amor explícito! Essa sua atitude continua sendo muito significativo para mim que já não tenho mais minha mãezinha! Agora ela repousa em sono profundo para em breve acordar plena e pronta para habitar no reino da eternidade ao lado de Deus e seu anjos para feito luz te iluminar , abençoar como nunca você viu! Amém! Descanse agora!

O apresentador Cesar Filho também deu seu apoio ao amigo:

Sinto muito meu amigo! Você foi um filho exemplar e a honrou o tempo todo!!! Que Deus conforte os corações dos familiares e fortaleça a fé de vocês!!! Receba meu abraço nesse momento tão difícil!