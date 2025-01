Jão encerra a SUPERTURNÊ com show no dia 18 de janeiro

No próximo dia 18 de janeiro (sábado), Jão realizará o aguardado show de encerramento da SUPERTURNÊ, consolidando um marco na história da música brasileira. Reconhecida como a maior turnê de um artista da nova geração, a SUPERTURNÊ atraiu mais de meio milhão de pessoas em suas apresentações pelo país e promete um desfecho épico com uma produção inovadora e emocionante.

A apresentação com ingressos esgotados contará com o icônico totem de LED de mais de 30 metros e a impressionante levitação que leva Jão ao topo do palco, momentos que encantaram os fãs em 2024 e serão mantidos para esta despedida especial.

“Essa turnê é o reflexo de tudo que construímos ao longo dos anos. Encerrar esse ciclo com um show tão especial é a maneira perfeita de agradecer aos fãs que sempre me apoiaram”, destacou o cantor.

No encerramento, Jão apresentará um repertório recheado de hits como Idiota, Locadora, Alinhamento Milenar e as músicas do álbum Supernova (Deluxe), lançado em 2024. A seleção promete emocionar o público e celebrar a trajetória marcante do artista.

O ano de 2024 foi de conquistas extraordinárias para Jão. Além de esgotar todos os ingressos da SUPERTURNÊ, ele brilhou no Palco Mundo do Rock in Rio, tanto no Brasil quanto em Portugal. Também foi indicado a dois Grammys Latinos, com o álbum SUPER concorrendo a Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa e o single Alinhamento Milenar disputando o prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Como presente de fim de ano para os fãs, Jão realizou uma turnê especial de Natal, com ingressos esgotados em nove cidades. Em 2025, o artista já tem presença confirmada no Lollapalooza, que acontece em março.

SERVIÇO

Encerramento da SUPERTURNÊ – JÃO

Local: Allianz Parque

Data: 18 de janeiro de 2025

Horário: 19h30