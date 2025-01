Taka lança programa 'Cidade da Hora' para zeladoria e manutenção urbana

Diadema deu início ao programa Cidade da Hora neste sábado (11), com o objetivo de promover serviços de zeladoria e manutenção em avenidas e bairros da cidade. O lançamento da iniciativa foi feito pelo prefeito Taka Yamauchi (MDB), acompanhado pelos secretários de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, e de Trânsito e Mobilidade.





O evento inaugural ocorreu na Praça Maria Aparecida Dias, localizada na bifurcação entre a Avenida Paranapanema e a Avenida Brasília, onde foram realizados diversos serviços de limpeza, como a capinagem, poda de árvores, corte de grama, pintura de guias e retirada de mato em uma via de cerca de 2 quilômetros de extensão.





Em sua primeira fase, o Cidade da Hora se concentrará nas principais avenidas e ruas comerciais de Diadema. Já na segunda etapa, prevista para os próximos meses, o programa se expandirá para os onze bairros da cidade, com foco em ações de manutenção, como tapa-buracos e pintura de vias. A meta da administração municipal é garantir que, até o final de 2025, todas as áreas urbanas do município sejam atendidas.





"O Cidade da Hora é um compromisso com a qualidade de vida dos moradores de Diadema. Vamos melhorar a infraestrutura e o visual da nossa cidade, tornando-a mais organizada e agradável para todos", afirmou o prefeito.