Príncipe Harry e Meghan Markle distribuem alimentos e suprimentos às vítimas de incêndios no sul da Califórnia

Bela atitude! Príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, visitaram na última sexta-feira, dia 10, um abrigo com vítimas dos incêndios em Pasadena, Califórnia, e ajudaram na distribuição de alimentos e suprimentos.

De acordo com a People, o casal se manteve discreto durante toda a ação. Além das doações, eles serviram refeições, agradeceram os esforços dos bombeiros e acolheram as vítimas com abraços e palavras de conforto.

Após a ação, ainda segundo o veículo, Meghan Markle e o príncipe se encontraram com o fundador da World Central Kitchen, José Andrés, e elogiaram as equipes de assistência. Por meio de sua fundação, o casal também contribuiu financeiramente.

Em rápida entrevista ao canal de notícias Fox 11, o prefeito de Pasadena, Victor Gordo, elogiou o casal:

- São pessoas ótimas, personalidades ótimas e um grande coração para eles virem aqui e se encontrarem com os primeiros socorristas, se encontrarem com as pessoas que foram afetadas. É muito importante. Eles realmente animaram os socorristas.

O prefeito ainda acrescentou:

- Eles querem ser tão úteis quanto possível... nós visitamos algumas das famílias afetadas em algumas das áreas queimadas em Pasadena e Altadena. Eles reservaram um tempo para conhecer as pessoas afetadas e dedicaram tempo. Eles são pessoas muito atenciosas que se preocupam com seus amigos e vizinhos. Fomos visitar algumas famílias na área impactada e ver em primeira mão algumas delas. Depois, eles quiseram visitar os socorristas e agradecê-los pessoalmente pelos esforços para ajudar nossas famílias e seus vizinhos.

Vale pontuar que o casal também abriu sua mansão para receber alguns amigos que precisaram deixar suas casas.