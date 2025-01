Dupla chega ao Tigre na última semana de preparação

A poucos dias da estreia no Paulistão, o São Bernardo FC anunciou o volante Kadi e o atacante Fabrício Daniel como reforços na última semana completa de preparação antes do estadual.

Com 29 anos, Kadi foi titular na campanha do Londrina–PR na Série C do Brasileiro em 2024. Mesmo fora de São Paulo, Kadi conhece bem o Paulistão, já que defendeu o rival Água Santa nas duas últimas edições do torneio.

“É um campeonato de alto nível. Praticamente todas as equipes têm muita qualidade e temos que estar preparados, porque não terá jogo fácil”, analisou Kadi.

O atleta chega com a responsabilidade de substituir Rodrigo Souza, pilar do Tigre nos últimos anos. Porém, o atleta chega confiante. “O torcedor pode esperar de mim muita força, vontade e luta dentro de campo. Vamos buscar um desempenho ainda melhor do que a equipe teve ano passado. E vou trabalhar muito para ajudar”, declarou o meia.

Já na parte ofensiva, o atacante Fabrício Daniel, 27 anos, chega do Novorizontino, onde disputou a Série B, e terminou a campanha com três gols marcados.

Mesmo com poucos treinamentos com o restante do elenco, o atleta já destaca a qualidade dos companheiros. “Nosso elenco tem se construído e se mostrado bem sólido e qualificado, o que mostra que podemos conseguir desenvolver um bom trabalho durante todas as competições”, disse.

A dupla já estará disponível para o técnico Ricardo Catalá na estreia do Paulista, que acontece na próxima quinta (16), em um clássico contra o Água Santa, às 18h30, na Arena Inamar.