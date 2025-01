Obituário - 13 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Amaro José da Trindade, 84. Natural de Alcantil (Paraíba). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 8. Cemitério Municipal de Alcantil.

Claudinei Tibério, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Santo Longo, 78. Natural de Mirassol (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 8. Cemitério de Votuporanga (SP).

Rute de Souza, 74. Natural de Campo Grande (Mato Grosso do Sul). Residia no Jardim Rina, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivo Aranda dos Santos, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Pedreiro. Dia 8, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO BERNARDO

Iva Maria de Lima, 79. Natural de Pinhalzinho (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Catharina Hovsvat Sarapka, 94. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 8. Cemitério das Lágrimas.

RIO GRANDE DA SERRA

Anderson Cleiton Marques, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Tecelão. Dia 8, em Santo André. Cemitério São Sebastião.