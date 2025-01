União que gera resultados

As recentes manifestações feitas à equipe de reportagem deste Diário pelos prefeitos de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), e de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), evidenciam a eficácia do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Contrariando críticas sobre supostos altos custos e baixa eficiência do colegiado, os depoimentos dos gestores destacam que políticas públicas regionais, quando bem executadas, aliviam as finanças municipais – transformando-se, assim, em paradigma de custo-benefício. Em uma região marcada pela conurbação, onde habitantes frequentemente utilizam serviços de cidades vizinhas, a ação conjunta das prefeituras permite atender a todos sem sobrecarregar os orçamentos individuais.

Os dois colegas recorrem ao exemplo do que acontece no setor da Saúde para ilustrar a importância da intervenção do Consórcio na elaboração e implantação de projetos que proporcionem economia aos municípios. Gilvan Junior ressalta que, ao institucionalizar o atendimento regional, é possível suprir as necessidades da população sem impactos financeiros negativos. Marcelo Lima complementa afirmando que os gestores devem pensar de forma macro, reconhecendo que os problemas de uma cidade afetam as demais. Essa visão integrada fortalece a cooperação, resultando em soluções mais abrangentes e eficazes para desafios comuns. Esta aí, aliás, o espírito que norteou a criação da instituição, em dezembro de 1990.

A reintegração de São Bernardo ao Consórcio, anunciada na quarta-feira pelo presidente interino e prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), aproveitando a visita do governador paulista em exercício, Felicio Ramuth (PSD), reforça a importância dessa colaboração. Com conversas avançadas para o retorno de São Caetano, cujo prefeito Tite Campanella (PL) já emitiu sinais positivos à ideia, a entidade se consolida como instrumento valioso para o desenvolvimento regional. A união das sete cidades no Consórcio demonstra que, ao contrário das críticas infundadas, a cooperação intermunicipal é uma estratégia eficaz para melhorar a utilização dos escassos recursos públicos na promoção do bem-estar da população.