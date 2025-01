Tricolor entra em campo para garantir a ponta na Copa S.Paulo

Com duas goleadas nas primeiras rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Tricolor já garantiu seu lugar na segunda fase da competição, mas ainda precisa confirmar a liderança e, para isso, não pode perder para o XV de Jaú, anfitrião do Grupo 11, às 21h30.

Os times estão empatados na classificação, com seis pontos cada. No entanto, o Tricolor leva grande vantagem no saldo de gols e, por isso, até um empate dá a liderança ao clube.

RODADA

Pela Chave 7, o Santos finalizou sua participação na primeira fase diante da Ferroviária, ontem, em Araraquara. E perdeu por 2 a 1. Com o resultado, o Peixe ficou na segunda posição do grupo (seis) e vai encarar o São José – líder do 8 – na segunda fase,

Quem também garantiu a ponta de sua chavefoi o Palmeiras (sete pontos), no Grupo 19, que empatou com Oeste por 1 a 1 e agora espera a definição da Chave 20, amanhã, para conhecer o adversário no mata-mata.