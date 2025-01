Sto.André faz recapeamento de 15 km de vias em janeiro

Dando sequência aos trabalhos realizados nos anos anteriores, Santo André inicia 2025 com mais ações do programa Rua Nova. De acordo com a Prefeitura, somente no mês de janeiro serão mais 15 quilômetros de vias recapeadas entregues. A Vila Guiomar foi o bairro contemplado com a retomada dos trabalhos, que são realizados pela equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

O prefeito Gilvan Junior visitou ontem as obras de recuperação asfáltica na Rua Antônio Cubas, uma das principais vias do bairro, que faz a ligação entre as ruas Catequese e das Monções. O local recebeu recuperação em 800 metros do asfalto, beneficiando motoristas e pedestres.

“O programa Rua Nova continua. Mais um grande pacote será realizado somente neste mês de janeiro, com mais 15 quilômetros em diversos bairros. Vamos espalhar asfalto novo por toda a cidade”, afirmou o chefe do Executivo andreense.

“Parque Oratório, Campestre, Vila Assunção, Vila Linda, entre muitos outros bairros serão beneficiados. O trabalho não para, vamos levar asfalto novo para todas as regiões de Santo André”, emendou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

Segundo o Paço, desde sua implantação, em 2017, o programa Rua Nova já realizou a modernização asfáltica de mais de 400 quilômetros de vias em todas as regiões da cidade.

Foram contemplados bairros como Vila Alto de Santo André, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo Alberto e Vila Lucinda.

Outras localidades pelas quais o programa já passou são Vila João Ramalho, Vila Leopoldina, Vila Aquilino, Vila Scarpelli, Vila Príncipe de Gales, Casa Branca, Jardim Jamaica, Jardim Las Vegas, Jardim Milena, Cidade São Jorge, Via Homero Thon, Parque Marajoara, Vila Humaitá, Cata Preta, Centreville, Jardim Santo André, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Cipreste, Jardim do Mirante e Sítio dos Vianas.

Também foram recapeadas vias do Centro e dos bairros Santa Maria, Jardim, Vila Assunção, Vila Gilda, Centro, Vila Alzira, Vila Marina e Vila Pires.