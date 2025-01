Em meio a boatos de separação de David Harbour, Lily Allen diz que não está vivendo bom momento

Lily Allen pretende se afastar por algumas semanas. No novo episódio de seu podcast, o Miss Me?, liberado nesta quinta-feira, dia 9, a cantora revelou que não está vivendo uma boa fase e que tem tido problemas de saúde mental.

Allen não citou, no entanto, os rumores de término de seu casamento com David Harbour, ator de Stranger Things. Segundo o Daily Mail, Lilly teria encontrado um perfil do marido no Raya, que é conhecido por ser um aplicativo de namoro dos famosos.

- Estou achando difícil me interessar por qualquer coisa, realmente não estou em um bom lugar. Sei que tenho falado sobre isso há meses, mas tenho entrado em uma espiral e uma espiral. Saiu do controle, eu tentei, começou ela.

E continua:

- Eu fui ao almoço de Natal do Miss Me? e tive um ataque de pânico e tive que ir para casa e então fui ver algo no teatro na outra noite com meus amigos e tive que sair no intervalo. Não consigo me concentrar em nada, exceto na dor que estou sentindo. É muito difícil.

Lily e David começaram um relacionamento em 2019. Em 9 de setembro de 2020, os dois anunciaram através das redes sociais que estavam casados.