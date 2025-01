Netuno é derrotado por 4 a 2 na terceira rodada da Copinha

Com a classificação já garantida para o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Marcelinho Paulista, treinador do Água Santa, optou por mudar completamente o time e encerrou a fase de grupos, nesta quinta-feira (9), sem repetir nenhum dos titulares da última rodada. Com jogadores considerados reservas, o Netuno perdeu por 4 a 2 para o Brasiliense.

O jogo foi movimentado desde o início, com o próprio Água Santa abrindo o placar logo aos três minutos. O gol foi marcado de cabeça pelo camisa 18, Renato, após cruzamento certeiro de Breno Ligorge.

Porém, não demorou para o adversário empatar. Aos 18 minutos, Diego Xavier limpou a zaga diademense e marcou o primeiro do Brasiliense. A virada veio com Landim, que completou um cruzamento rasteiro aos seis minutos da segunda etapa. Os garotos do Netuno chegaram a empatar quando Nicolas Viana aproveitou a confusão na área em um escanteio, aos 13 minutos do segundo tempo, e balançou as redes de frente para o gol.

Foi a partir daí que Pedro Ryan, atacante do Brasiliense, teve seu momento de brilhar. Aos 19 minutos, o atleta fez um belo giro e, com um forte chute, colocou a bola no ângulo. Pedro Ryan ainda marcou o último gol do jogo aos 28 minutos, aproveitando um erro na saída de bola do Água Santa. Ele mandou para as redes com o goleiro Kauan Dias, do Água Santa, fora da meta.

Com o resultado, o Água Santa aguarda a conclusão dos jogos desta rodada para conhecer seu adversário na segunda fase, que sairá da partida entre Fluminense-RJ e Linense-SP. O time também espera a decisão entre CRB e Tupã, que disputam o Grupo 9, para saber se ficará com a liderança ou com a segunda vaga da chave.