Água Santa bate Lusa e vira vice-líder na Série D

O Água Santa embalou na Série D do Campeonato Brasileiro. Depois de estrear com derrota, em casa, para o Pouso Alegre-MG e superar o Nova Iguaçu, no Rio, a equipe do técnico Sérgio Guedes voltou a vencer, desta vez a Portuguesa, na noite do último domingo (4), na Arena Inamar, em Diadema.

O triunfo por 2 a 1, mesmo placar da vitória sobre os cariocas na segunda rodada, levou o Netuno aos seis pontos no Grupo A-6, a exemplo do líder Rio Branco-ES, que tem vantagem nos critérios de desempate após superar, em casa, o Porto Vitória-ES, por 2 a 0.

O Água Santa fez valer o mando de campo e construiu o resultado no primeiro tempo. Cesinha abriu o placar para os donos da casa aos 40 minutos, em chute rente à trave.

Três minutos depois, após falha do sistema defensivo da Lusa, João Guilherme ampliou para o Netuno.

A Portuguesa ainda teve oportunidade de diminuir a desvantagem logo na sequência, por intermédio de

Cristiano. Em vão.

Na etapa final, a Lusa chegou ao gol aos 36 minutos. Após cruzamento da direita, PH subiu na segunda trave e, de cabeça, encontrou o veterano Rildo na pequena área, que completou para o fundo da meta.

O gol animou os visitantes, que se atiraram ao ataque em busca da igualdade. Atento, o Água Santa soube controlar o ímpeto adversário para confirmar o marcador.