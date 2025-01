Escola Preparatória da UFABC oferece cursinho pré-universitário

A EPUFABC (Escola Preparatória da Universidade Federal do ABC) vai abrir inscrições, entre os dias 27 e 31 de janeiro, para o processo seletivo de seus cursos pré-universitários gratuitos, apoiados pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.

As 624 vagas são para estudantes ou ex-estudantes do ensino público, e o curso aborda conteúdos com foco na matriz de habilidades e competências do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A EPUFABC mantém as atividades presenciais em ambos campi da Universidade: Santo André e São Bernardo.

Para a inscrição no processo seletivo 2025, que será realizada presencialmente, os candidatos obrigatoriamente devem estar cursando ou ter obtido o ensino médio numa das seguintes modalidades: escola pública (concluído ou cursando o 3º ano); supletivo, mobral ou EJA (Educação de Jovens e Adultos, concluído ou cursando o penúltimo ou o último termo/ano; certificação de conclusão via avaliação do Enem ou do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

As vagas são distribuídas nas seguintes categorias: 390 destinadas à ampla concorrência; 210 para autodeclarados pretos, pardos e indígenas; seis para pessoas com deficiência; seis para transexuais ou travestis; seis para imigrantes; seis para funcionários terceirizados da UFABC com vínculo vigente no ato da inscrição.

As aulas serão ministradas presencialmente de segunda a sexta-feira, nos períodos vespertino, das 13h30 às 18h, e noturno, 18h30 às 22h30, no Campus Santo André, e somente no período vespertino, das 13h30 às 18h, no Campus São Bernardo.

Interessados devem realizar a inscrição de forma presencial no Campus Santo André, de 27 a 31 de janeiro, das 14h às 20h. A prova ocorrerá em 9 de fevereiro, um domingo, no Campus Santo André. O curso terá início em 1º de abril, somente para pessoas com matrícula aprovada.

Mais informações podem ser obtidas no edital, disponível no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (https://proec.ufabc.edu.br/).