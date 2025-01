Grêmio inicia as atividades na pré-temporada sem Adriel e Vilasanti

O elenco gremista deu início à pré-temporada nesta quarta-feira submetendo o grupo a uma bateria de testes e avaliações médicas no Centro de Treinamento Luiz Carvalho. As ausências no plantel ficaram por conta do volante Vilasanti e do goleiro Adriel.

O meio-campista está com conjuntivite e foi liberado pelo departamento médico. Ele será reavaliado nesta quinta-feira. Já o arqueiro alegou uma indisposição e também será monitorado.

Os dois atletas vivem situações distintas no grupo. O jogador paraguaio é considerado um dos pilares da equipe para a temporada. Emprestado ao Bahia, Adriel vai brigar por um espaço no time titular.

No trabalho que deu início à pré-temporada, o coordenador do Departamento de Ciência, Saúde e Performance (DCSP), Rafael Barleze, comentou esta retomada das atividades.

"Nosso objetivo é fazer com que os atletas tenham mais dias de treinamento em campo, que estejam aptos para atuar. Buscamos criar rotinas para individualizar mais o trabalho obtendo marcadores de fadiga para entender e otimizar o processo de recuperação e minimizar os riscos de lesões", explicou Barleze.

Logo na chegada dos atletas ao CT, todos os jogadores passaram pela triagem. Em seguida, os exames de ecocardiograma foram executados. Em outra sala específica, um eletrocardiograma em repouso foi feito para, na sequência, os jogadores serem submetidos ao teste de ergoespirometria.

A próxima etapa foi direcionada aos testes executados pelos profissionais do clube. Os jogadores passaram por diferentes tipos de avaliações de mobilidade, funcionalidade, força e potência, além do teste isocinético.

"A gente ainda faz a coleta de exames laboratoriais, avaliação otorrinolaringológica e oftalmológica. É importante verificar o sentido dos atletas, já que eles são muito usados durante o esporte (tanto a visão quanto a audição), além de descartar a presença de doenças respiratórias", destacou o cardiologista Anderson Donelli, consultor médico da equipe profissional.

Amanhã, o Grêmio trabalhará em dois turnos com os atletas iniciando as atividades de campo. Pela manhã está marcada a reapresentação oficial no Hotel Deville, com a presença da direção e integrantes da comissão técnica.