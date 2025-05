Velocista de Santo André leva Sul-Americano na Argentina

Felipe Bardi, atleta do Sesi Santo André, conquistou a medalha de ouro na prova dos 100 metros rasos no Campeonato Sul-Americano de Mar del Plata, na Argentina. O velocista bateu a marca de 9,99 segundos na corrida, atingindo a terceira melhor marca da história do Brasil.

O recorde do Brasil na prova também é dele, conquistado no Troféu Bandeirantes, em 2023, com 9,96 segundos. O segundo melhor desempenho é justamente do também andreense Erik Cardoso, com 9,97 segundos.

Com o desempenho na Argentina, ele se tornou o primeiro brasileiro a correr abaixo de 10 segundos fora do País. Erik Cardoso, companheiro de equipe, terminou na quinta colocação, com o tempo de 10,31 segundos. Além do ouro na prova dos 100 metros individual, Bardi ficou com a prata no revezamento 4x100m com a equipe brasileira.

Anteriormente, o velocista da região já havia conquistavo índice para o Mundial de Atletismo, que será disputado em Tóquio, no Japão, em setembro.