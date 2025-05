Atacante do São Caetano fatura três prêmios da A-4

O acesso à Série A-3 do Paulista não veio, mas a campanha do São Caetano na A-4 foi repleta de destaques, e o maior deles é o atacante Fábio Azevedo, ou Fabinho, artilheiro do torneio com 13 gols. A boa campanha do jogador foi reconhecida em premiação realizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta semana, na qual o jogador saiu com o troféu em três categorias diferentes: Artilheiro, Melhor Atacante e Craque do Campeonato.

Nas redes sociais, o Azulão reconheceu o desempenho do atacante. “Fabinho brilhou não só com gols. Brilhou com entrega, personalidade e com amor pela camisa do São Caetano. Três prêmios, um só nome e um só escudo no peito”, escreveu o clube.

Antes de ingressar ao Azulão, Fabinho atuava no futebol amador, no projeto Segunda Chance, e chamou a atenção da diretoria do São Caetano em amistoso contra a equipe no início do ano.

“O São Caetano representou uma mudança na minha vida. Estava na várzea, desacreditado, não tinha mais expectativas de voltar a jogar como profissional. Eu queria muito o acesso com o time, infelizmente, não conseguimos, mas fico muito feliz de sair com os três prêmios”, disse o atleta, após o evento.

Com contrato por mais um ano com o Azulão, Fabinho recebeu sondagens de clubes de São Paulo e do Rio Grande do Sul, mas, até o momento, segue no São Caetano. De qualquer forma, se continuar na equipe, o jogador deve ser desfalque nos primeiros jogos da Copa Paulista, já que foi emprestado ao Blumenau para a disputa da Série B do Campeonato Catarinense.

REVELAÇÃO

O volante Miguel foi outro destaque do São Caetano reconhecido na premiação da Federação Paulista de Futebol, com o troféu de Jogador Revelação da A-4. Com apenas 17 anos, o atleta foi titular do São Caetano durante a competição e segue na equipe em preparação para a Copa Paulista.